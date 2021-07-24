Мировое обозрение

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Когда Европа, Россия, США и Китай начнут реанимацию Украины?

Когда Европа, Россия, США и Китай начнут реанимацию Украины?

Начну с того, что это очень больная тема. Для украинцев. На территории «победившей демократии, но рухнувшей экономики» существует масса мнений насчёт того, каким именно образом весь остальной мир должен решать многочисленные проблемы незалэжной.

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