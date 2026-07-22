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Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2

Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2

Съемочная группа программы «Военная приемка» покажет, как происходит разминирование в Курской области и в Луганской Народной Республике, а также расскажет о людях, которые делают землю безопасной для жизни.

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