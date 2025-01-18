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Блогер из Белоруссии заработал миллионы на шуточном банке

Блогер из Белоруссии заработал миллионы на шуточном банке

Рост популярности побудил Nowkie запустить для банка криптотокен на блокчейне TON.фото: pixabay.com/AbrillaБелорусский блогер Илья, известный под ником Nowkie, представил в соцсетях вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк») и стал миллионером.

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