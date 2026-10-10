Водный кризис угрожает курорту Анталья через 10 лет

Профессор Озкан вынесла жёсткий вердикт: если правительство не предпримет срочных мер — например, не запретит использование чистой воды на мусороперерабатывающих заводах и не ограничит отели в опреснении морской воды за собственный счет — существует реальный риск, что через 10 лет Анталья останется без чистой питьевой воды.
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