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Регионы России

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Водный кризис угрожает курорту Анталья через 10 лет

Водный кризис угрожает курорту Анталья через 10 лет

Профессор Озкан вынесла жёсткий вердикт: если правительство не предпримет срочных мер — например, не запретит использование чистой воды на мусороперерабатывающих заводах и не ограничит отели в опреснении морской воды за собственный счет — существует реальный риск, что через 10 лет Анталья останется без чистой питьевой воды.

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