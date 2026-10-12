Международный аэропорт вновь подвергся ракетному обстрелу: есть жертвы

Снаряд попал в пассажирский терминал аэропорта Эр-Рияда в воскресенье, на следующий день после того, как в результате смертоносного ракетного удара по объекту, нанесенного йеменской повстанческой группировкой хуситов, поддерживаемой Ираном, погибли 13 человек.