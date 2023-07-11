Вопрос решён, "Оркестр в деле". Путин встретился в Кремле с "музыкантами"

N

Nata

Очень кому-то выгодно покрасить в черный цвет, все , что было сделано музыкантами, а самих их затравить . Ребята делают самую сложную и опасную работу - Родину защищают от внешнего и внутреннего врага. И если про внешнего нам частично, но рассказывают, то про внутреннего ни кто ни когда полной информации не даст. Ребят надо уважать и гордиться ими . Хватит кормить всякой чепухой кухонных мещан и их пересуды . Ситуация стабилизировалась. Достигнуты или нет намеченные планы - не судить мещанской толпе и не зачем сплетников (на всех уровнях) плодить.