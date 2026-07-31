3.4 АНТИЧНОСТЬ - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Юрий Ильинов

Легендарный Ан-2 превратили в грозу БПЛА: что скрывает «Русская Арктика» В России представили самолёт «Русская Арктика» на базе Ан-2 с комплексом РЭБ и бортовыми дронами. Машину предлагают использовать для охраны границы. Российские разработчики представили многофункциональный самолёт «Русская Арктика», созданный на базе легендарного Ан-2. Машина получила современные средства радиоэлектронной борьбы и бортовые беспилотники. Кроме того, самолёт уже успешно прошёл испытания. Теперь его предлагают использовать для охраны государственной границы, наблюдения за удалёнными районами и борьбы с воздушными угрозами. По словам создателей проекта, новая платформа объединила простоту эксплуатации Ан-2 и современные технологии. Благодаря этому самолёт способен долго патрулировать заданный район. При этом он может обнаруживать цели, вести наблюдение и применять средства противодействия. Ан-2 получил вторую жизнь Проект «Русская Арктика» представляет собой глубокую модернизацию хорошо известного Ан-2. Однако разработчики полностью изменили конструкцию. Вместо классического биплана появился моноплан. Кроме того, самолёт получил современный комплекс наблюдения, оборудование радиоэлектронной борьбы и возможность запускать собственные беспилотники. В результате возможности машины значительно выросли. Теперь самолёт может вести воздушную разведку, контролировать большие территории и быстро обнаруживать подозрительные объекты. Более того, он способен обеспечивать постоянное наблюдение даже в труднодоступных районах. Самолёт предлагают поставить на охрану границы Главный конструктор проекта, почётный полярник России и руководитель сектора авиационного обеспечения Северного морского пути Юрий Петров сообщил, что разработка уже завершена. Кроме того, испытания новой машины подтвердили её заявленные возможности. По словам конструктора, специалисты предлагают выпустить не менее 15 самолётов «Русская Арктика». Затем их планируют разместить на опорных пунктах вдоль государственной границы. Таким образом техника сможет круглосуточно контролировать удалённые участки. При этом её эксплуатация обойдётся значительно дешевле тяжёлой авиации. «Этот самолёт и вражеские дроны может сбивать», — заявил главный конструктор самолёта «Русская Арктика» Юрий Петров. РЭБ и собственные беспилотники Одной из главных особенностей новой машины стал комплекс радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим воздушным угрозам. Кроме того, самолёт несёт собственные беспилотники. Они помогают расширить зону наблюдения и выполнять разведывательные задачи. Благодаря такому сочетанию экипаж получает больше информации об обстановке. Одновременно самолёт способен обследовать удалённые районы без изменения маршрута. В результате эффективность патрулирования заметно возрастает. Ставка на удалённые территории Разработчики подчёркивают, что «Русская Арктика» создавалась для работы в труднодоступных регионах. Самолёт отличается большой продолжительностью полёта и сравнительно низкой стоимостью эксплуатации. Поэтому его можно использовать для постоянного контроля протяжённых участков государственной границы и Северного морского пути. Кроме того, проект уже представили профильным структурам. По словам разработчиков, новая машина получила положительную оценку специалистов. Теперь создатели рассчитывают перейти от демонстрации возможностей к практическому применению самолёта. Если проект получит дальнейшее развитие, модернизированный наследник Ан-2 станет важным элементом системы воздушного наблюдения. При этом он объединит возможности пилотируемой авиации, радиоэлектронной борьбы и современных беспилотных технологий. Россия может столкнуться с потерей малой авиации,