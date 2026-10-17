На областном празднике тружеников села «Дажынкi» в Миорах заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко заявил, что Витебская область способна войти в тройку лидеров, несмотря на сложные условия работы.
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