В Москве с 24 октября по 1 ноября пройдет масштабный интерактивный фестиваль колледжей «Город профессий», в рамках которого в 43 образовательных организациях проведут более 300 профориентационных мероприятий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.