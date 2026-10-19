В Москве с 24 октября по 1 ноября пройдет масштабный интерактивный фестиваль колледжей «Город профессий», в рамках которого в 43 образовательных организациях проведут более 300 профориентационных мероприятий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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