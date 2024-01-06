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Среди освобожденных из украинского плена пермяков не нашли бывшего мэра Чайковского

Среди освобожденных из украинского плена пермяков не нашли бывшего мэра Чайковского

Пермский омбудсмен Игорь Сапко официально объявил об обмене военнопленными между Москвой и Киевом.Среди освобожденных пленных нет бывшего мэра Чайковского Алексея Третьякова и Андрея Ведерникова — мобилизованного из Кизела.

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