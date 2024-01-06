Среди освобожденных из украинского плена пермяков не нашли бывшего мэра Чайковского

Пермский омбудсмен Игорь Сапко официально объявил об обмене военнопленными между Москвой и Киевом.Среди освобожденных пленных нет бывшего мэра Чайковского Алексея Третьякова и Андрея Ведерникова — мобилизованного из Кизела.
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