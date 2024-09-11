«Договорились об определенной сумме»: за что Лазарев платит детям деньги

Певец Сергей Лазарев платит детям за прочтение книг. Об этом он рассказал 7Дней.ru Артист объяснил, что дает сыну и дочери деньги, когда они делают что-то, по их юному возрасту, не очень интересное, чтобы замотивировать их и поощрить.