«Договорились об определенной сумме»: за что Лазарев платит детям деньги

Певец Сергей Лазарев платит детям за прочтение книг. Об этом он рассказал 7Дней.ru Артист объяснил, что дает сыну и дочери деньги, когда они делают что-то, по их юному возрасту, не очень интересное, чтобы замотивировать их и поощрить.
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