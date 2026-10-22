На видео дисплей Apple выглядит ровнее, чем у Galaxy Z Fold8 и других моделей Инсайдер UniverseIce опубликовал сравнение складных смартфонов iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold.
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