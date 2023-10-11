Концепция и субботники. Как активисты пытаются создать парк 300-летия Барнаула

Сейчас активисты проводят субботники, они организовали конкурс на разработку концепции парка и подали заявку на благоустройство территории Студенты Алтайского института культуры сделают свои варианты концепции так называемого парка 300-летия Барнаула на месте оврага за ТЦ "Европа".
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