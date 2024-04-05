Наталья Сергунина рассказала о познавательных проектах ВДНХ для детей и подростков

В этом году Москва носит звание столицы детского туризма России. Город предлагает юным жителям и путешественникам широкий выбор маршрутов, насыщенную афишу событий и множество мест, где можно весело и с пользой провести свободное время.
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