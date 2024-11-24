За октябрь 2024 г. продажи электрокаров в мире составили 1,7 млн и это новый рекорд

Британская консалтинговая компания Rho Motion подсчитала, что за октябрь этого года продажи электрокаров в мире составили за месяц 1,7 млн единиц и это новый рекорд, который превышает показатели продаж сентября на 50 000 машин.
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