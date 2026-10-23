Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов вместе с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым провел тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut на улицах Москвы.
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