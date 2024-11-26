Журналист Бутусов*: Зеленский не годиться на роль верховного главнокомандующего

Главред интернет-издания «Цензор.net» Юрий Бутусов* обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что он неспособен командовать участвующей в вооружённом противостоянии державой.
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