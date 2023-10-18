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  • Искандер
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«Я устала от этих клоунов, у которых не хватит денег даже купить мои старые стринги»: кто такая скандальная блогерша Мадина Мамадалиева

«Я устала от этих клоунов, у которых не хватит денег даже купить мои старые стринги»: кто такая скандальная блогерша Мадина Мамадалиева

Хейтеры обвинили блогершу в том, что она зарабатывает деньги эскортом. фото: СоцсетиУ Мадины около двух миллионов подписчиков в запрещенной соцсети.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Вы женщина? Если да, то что вы можете понимать в женской красоте? По-настоящему женскую красоту может оценить только мужчина.
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9 час.
Гарий Щерба
БЛОГЕРША , ЭЛИТНАЯ  ПРОСТИТУТКА  и  НЕ БОЛЕЕ ....!!!
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8 час.
И
Искандер
Полноте. &quot;Завидуйте молча&quot;? Да какая &quot;зависть&quot; может быть у мужика к шлюхе, пусть даже успешной? Он её просто оценивает как товар, выставленный на продажу. А вот какая-нибудь giulia kazakova, та, действительно, глотает сопли от зависти к шлюхиной карьере.
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11 мин.

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