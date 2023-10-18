«Я устала от этих клоунов, у которых не хватит денег даже купить мои старые стринги»: кто такая скандальная блогерша Мадина Мамадалиева

Вы женщина? Если да, то что вы можете понимать в женской красоте? По-настоящему женскую красоту может оценить только мужчина.

И

Искандер

Полноте. "Завидуйте молча"? Да какая "зависть" может быть у мужика к шлюхе, пусть даже успешной? Он её просто оценивает как товар, выставленный на продажу. А вот какая-нибудь giulia kazakova, та, действительно, глотает сопли от зависти к шлюхиной карьере.