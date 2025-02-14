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Закон, порядок, государство

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Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу авианосного корабля

Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу авианосного корабля

За время проведения учения с кораблем Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 20 посадок на вертолетные площадки кораблей в дрейфе и на ходу.

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