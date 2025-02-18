О некоторых вопросах государственной защиты сотрудников ОВД и членов их семей.

В силу специфики профессиональной деятельности, сотрудники органов внутренних дел и члены их семей относятся к группе социального риска и должны быть защищены от шантажи, дискредитации и угроз, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.
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