Белый конь Апокалипсиса

Театр «Эрмитаж» вернул зрителям удивительного писателя первой эмигрантской волны Гайто Газданова, поставив по его роману «Призрак Александра Вольфа» спектакль «Слепые кони фортуны» о людях, потерявших родину.
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