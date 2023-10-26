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Белый конь Апокалипсиса

Белый конь Апокалипсиса

Театр «Эрмитаж» вернул зрителям удивительного писателя первой эмигрантской волны Гайто Газданова, поставив по его роману «Призрак Александра Вольфа» спектакль «Слепые кони фортуны» о людях, потерявших родину.

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