Ученые установили: мозг выздоравливает на свету

Саратовские ученые научились лечить мозг при помощи света.Ученые Саратовского государственного национального исследовательского университета имени Чернышевского установили, что светотерапия оказывает положительное воздействие на мозг и способствует его выздоровлению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии