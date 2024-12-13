Политика как он...
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Политика как она есть

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  • ВераВерная
    Хорошая статья, правильная. Спасибо автору prepod(у).Путин и Греф не с...
  • Сергей Семенов
    Современное образование это попытка всех РАЗНЫХ детей впихать в один стандарт. Ну не будет это работать никогда. Нево...Путин и Греф не с...
  • Alex Nемо
    Вообще кто допустил этого сбербанковского придурка к образованию как системе? Он не в состоянии в своём сбере создат...Путин и Греф не с...

Пока вы спали: шутка Туска над Макроном и «мерзавка» Каллас

Пока вы спали: шутка Туска над Макроном и «мерзавка» Каллас

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. "Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в социальной сети X выразил неодобрение по поводу недавних заявлений главы евродипломатии Каи Каллас, обвинив ее в раздувании надуманной угрозы со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись профессора в соцсети.

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