Пока вы спали: шутка Туска над Макроном и «мерзавка» Каллас

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. "Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в социальной сети X выразил неодобрение по поводу недавних заявлений главы евродипломатии Каи Каллас, обвинив ее в раздувании надуманной угрозы со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись профессора в соцсети.