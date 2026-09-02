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Газета.ру

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Цивилев: проект "Сила Сибири - 2" могут переименовать в "Силу Байкала"

Цивилев: проект "Сила Сибири - 2" могут переименовать в "Силу Байкала"

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» могут переименовать в «Сила Байкала». Об этом на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, его цитирует РИА Новости.

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