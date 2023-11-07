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Матвиенко снова предложила создать "министерство счастья"

Матвиенко снова предложила создать "министерство счастья"

Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее "министерство".

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Комментарии
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Иван Щукин
А чего здесь непонятно, Матвиенко хочет создать структуру для какого то определённого ей человека! Для этого будут выделены деньги из бюджета, не хилые, ну и всё сопутствующее для этого! А что, в бюджете, по мнению Матвиенко, денег много так что Россия не обеднеет! Вон сколько дармоедов кормится за счёт бюджета в том числе и СФ! Но на лечение детей почему то собирают , по ящику, с населения! Для военных в СВО то же, почему то, с населения! Да много можно продолжать, но вот  без &quot;министерства счастья&quot; России ну ни как не обойтись! Что, в голове больше нет ни каких &quot;хороших&quot; мыслей госпожа Матвиенко!?
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