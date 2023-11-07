Матвиенко снова предложила создать "министерство счастья"

Иван Щукин

А чего здесь непонятно, Матвиенко хочет создать структуру для какого то определённого ей человека! Для этого будут выделены деньги из бюджета, не хилые, ну и всё сопутствующее для этого! А что, в бюджете, по мнению Матвиенко, денег много так что Россия не обеднеет! Вон сколько дармоедов кормится за счёт бюджета в том числе и СФ! Но на лечение детей почему то собирают , по ящику, с населения! Для военных в СВО то же, почему то, с населения! Да много можно продолжать, но вот без "министерства счастья" России ну ни как не обойтись! Что, в голове больше нет ни каких "хороших" мыслей госпожа Матвиенко!?