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Лавров рассказал о «простеньких идеях» Шольца

Лавров рассказал о «простеньких идеях» Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц известен «простенькими идеями». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.

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