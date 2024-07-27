Лавров рассказал о «простеньких идеях» Шольца

Политика как она есть

Канцлер Германии Олаф Шольц известен «простенькими идеями». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.