 IntelliNews: Россия оказывается в проигрыше, в то время как для трудовых мигрантов из Узбекистана открывается более широкий мир

Случаем, малолетняя идиотка в платке, заявившая, что "Россия не для русских!" не твоя дочурка? На улицах сугробы и грязь, говоришь... Ржу! А еще и полки магазинов пустые и голодные граждане гоняются зза последним ежиком? Ну вот где вас таких... выращивают??? В колбах или отпочковываетесь на баобабах?

Зоя Копань

И самое интересное, забрасываваются фото переполненых мусорок, что не кому их убирать, давя на то что мы ну никак не проживём без Джамшутов! А ведь почти все мигранты в городах не работают дворниками и в ЖКХ, потому что они уже (уж до чего пронырливый народ) нашли другие ниши более облегчённые, водители такси, автобусов, а их жены кондукторами, курьерами, торгашами на рынках и т д, так что в этом плане наша страна немного потеряет от оттока "незаменимых специалистов", только одно напрягает, что не видно этого оттока или он очень медленно идёт!