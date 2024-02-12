Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    А ведь большие люди обещали исчезновение жидовского государства между 2025 и 2030 годами.Израиль поплыл. К...
  • Natalija Osminina
    Чушня.  Зачем наносить ядерный удар по Британии, если можно для начала нанести обычным Кинжалом удары по военным объе...Русские подлодки ...
  • Андрей Корпачев
    Давно пора гнать обеих поганой метлой!Терпение Путина л...

 IntelliNews: Россия оказывается в проигрыше, в то время как для трудовых мигрантов из Узбекистана открывается более широкий мир

 IntelliNews: Россия оказывается в проигрыше, в то время как для трудовых мигрантов из Узбекистана открывается более широкий мир

 IntelliNews: Россия оказывается в проигрыше, в то время как для трудовых мигрантов из Узбекистана открывается более широкий мир   Строители-железнодорожники на объекте под Берлином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
Случаем, малолетняя идиотка в платке, заявившая, что &quot;Россия не для русских!&quot; не твоя дочурка? На улицах сугробы и грязь, говоришь... Ржу! А еще и полки магазинов пустые и голодные граждане гоняются зза последним ежиком? Ну вот где вас таких... выращивают??? В колбах или отпочковываетесь на баобабах?
Ответить
4 час.
Зоя Копань
И самое интересное, забрасываваются фото переполненых мусорок, что  не кому их убирать, давя на то что мы  ну никак не проживём без Джамшутов! А ведь почти  все мигранты в городах не работают дворниками и в ЖКХ, потому что они уже (уж до чего пронырливый народ) нашли другие ниши более облегчённые, водители такси, автобусов, а их жены кондукторами, курьерами, торгашами на рынках и т д, так что в этом плане наша страна немного потеряет от оттока &quot;незаменимых специалистов&quot;, только одно напрягает, что не видно этого оттока или он очень медленно идёт!
Ответить
3 час.
ДК
Дмитрий Королевич
А еще узбекские и таджикские программисты...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх