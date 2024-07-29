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Посол России признал итоги выборов в Венесуэле

Посол России признал итоги выборов в Венесуэле

Итоги прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия, победа президента Николаса Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать укреплению отношений с Россией и другими странами.

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