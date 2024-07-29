Посол России признал итоги выборов в Венесуэле

Итоги прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия, победа президента Николаса Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать укреплению отношений с Россией и другими странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии