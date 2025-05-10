Винодел Катаржин: при покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки

При покупке вина в магазине нужно внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.