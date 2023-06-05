Страна и люди

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Переговоры с террористами вести нельзя!

Вчера   произошло      безпрецедентное   событие.   Прозападные  украинские  террористы  вторгшиеся     в  населенный   пункт   Новая Таволжанка  Белгородской  области,     стали     вызывать   на  переговоры  -  якобы  по  поводу      наших  пленных  военнослужащих  -    губернатора  Белгородчины  В.

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