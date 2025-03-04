В Иванове жертвой дистанционного мошенничества стал несовершеннолетний пользователь онлайн-игры

В ОМВД России по Ленинскому району города Иваново поступило заявление от 40-летней женщины, которая сообщила о том, что ее 10-летний сын стал жертвой мошенников, действовавших через популярную онлайн-игру.
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