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Царьград

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Завербованный в Киеве иностранец шесть раз выстрелил в русского военного под Энгельсом

Завербованный в Киеве иностранец шесть раз выстрелил в русского военного под Энгельсом

В Саратовской области задержали 21-летнего гражданина Молдавии, который стрелял в русского генерала. Ему обещали заплатить за убийство 70 тысяч долларов.

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