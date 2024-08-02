Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.