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Мария Погребняк призвала Ивлееву и Киркорова помириться и оставить скандал позади

Мария Погребняк призвала Ивлееву и Киркорова помириться и оставить скандал позади

Мария Погребняк поддержала Ивлееву в конфликте с Филиппом Киркоровым Скандал, который разгорелся между блогером Филиппом Киркоровым и Настей Ивлеевой, приобрел пугающие масштабы, считает Мария Погребняк, поэтому настаивает, что знаменитостям нужно встретиться лично, чтобы заключить мир.

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