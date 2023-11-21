Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

В Москве завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года.
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