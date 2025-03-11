Доллар по 85 рублей: курс американской валюты падает

Внебиржевой курс американской валюты в моменте опускался ниже 85 рублей, однако наличные доллары и евро продаются сильно дороже курса Если кто-то вдруг захочет продать наличные доллары и евро, ему придется смириться с крайне невыгодным курсом, близким к внебиржевому.