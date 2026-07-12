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Папина копия: Аршавин впервые за долгое время попал на фото с подросшей дочерью

Папина копия: Аршавин впервые за долгое время попал на фото с подросшей дочерью

Счастливый отец кормил малышку мороженым. Андрей Аршавин с дочерью Евой соцсетиВ личной жизни экс-капитана «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина наступило затишье после череды громких скандалов, однако его избранница изредка приоткрывает завесу тайны.

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