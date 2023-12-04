Сергей Коноплёв из Ивановской области победил в конкурсе «Флагманы образования»

Педагог из Гаврилова Посада вошёл в десятку лучших в стране.Учитель Гаврилово-Посадской средней школы №2 Сергей Коноплёв одержал победу в конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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