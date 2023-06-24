АЛУФЬЕВО

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А зачем Соловьёв приезжал на этот пункт ?Владимир Соловьев...
  • николай лебедев
    Кому это колесо уперлось, чтобы президент его открывал? Скоро уподобимся хохлам-сортиры будем открывать с перерезание...Собянин и Путин о...
  • Ивановна
    Благодарю за информациюВ студенческой ст...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх