Если Меган назовёт будущую дочь этим именем, это будет плевок в сторону Британской империи Лидия ГубинаДаже будучи на 9-м месяце беременности и далеко за океаном скандальная невестка британской короны Меган Маркл умудряется делать волны в Лондоне.
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