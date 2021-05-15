Если Меган назовёт будущую дочь этим именем, это будет плевок в сторону Британской империи Лидия ГубинаДаже будучи на 9-м месяце беременности и далеко за океаном скандальная невестка британской короны Меган Маркл умудряется делать волны в Лондоне.