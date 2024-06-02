Секрет притягательности нацизма

Изучая в течении 30 лет латышский нацизм и его носителей, я вывел для себя нехитрую психологическую установку, ввинчиваемую национал-вождями в мозг своим адептам и создающую у адептов иллюзию комфорта:- У тебя проблемы на работе? Не любят женщины? Не хватает денег на новую машину? Тебя, как личность, никто не замечает?Расслабься! Не кори себя! Ты ни в чем не виноват! Это всё - сволочь-сосед! Это он съел твою вкусную конфету и тайком нагадил в тапки!Хочешь всё изменить? Хочешь быть великим? Дай соседу по голове!… Что, ничего не поменялось? Значит слабо дал…Но со временем я понял, что это определение хорошо подходит для бытового нацизма, но очень неполно - для понимания всей нацистской конструкции, отличающейся чрезвычайно высокой бытовой устойчивостью и потрясающей солидарностью власти и населения, поражённого этой бациллой.