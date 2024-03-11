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Это значит что скоро война...

Ребе  Ищенко     решил   отказаться  от  своего  оптимизма  и  пишет,  что       Запад     выбрал  войну  и   скоро  официально введёт  войска    на  Украину.

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