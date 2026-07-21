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Гражданочка

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«А что я сделаю?» – развел руками муж, когда у семьи закончились деньги. Но тут же нашел подработку, когда друзья позвали в поездку

«А что я сделаю?» – развел руками муж, когда у семьи закончились деньги. Но тут же нашел подработку, когда друзья позвали в поездку— Олег, слушай, у меня нет больше денег ни копейки, – сказала Яна, присаживаясь за кухонный стол напротив мужа.

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