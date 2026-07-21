«А что я сделаю?» – развел руками муж, когда у семьи закончились деньги. Но тут же нашел подработку, когда друзья позвали в поездку— Олег, слушай, у меня нет больше денег ни копейки, – сказала Яна, присаживаясь за кухонный стол напротив мужа.