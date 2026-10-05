Евгений Мураев впервые прокомментировал покушение: «Буду предельно осторожнее»

Бывший народный депутат Украины Евгений Мураев в прямом эфире ответил на вопрос журналиста Александра Шелеста о вооружённом нападении на него.
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