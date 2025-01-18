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Беременность оказывает влияние на мозг матери, вызывая уменьшение количества серого вещества

Беременность оказывает влияние на мозг матери, вызывая уменьшение количества серого вещества

Ученые из Научно-исследовательского института здравоохранения Грегорио Мараньона и Научно-исследовательского института больницы дель Мар провели первое в мире продольное исследование с использованием методов магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы изучить структурные изменения мозга у женщин во время беременности и после родов.

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