Беременность оказывает влияние на мозг матери, вызывая уменьшение количества серого вещества

Ученые из Научно-исследовательского института здравоохранения Грегорио Мараньона и Научно-исследовательского института больницы дель Мар провели первое в мире продольное исследование с использованием методов магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы изучить структурные изменения мозга у женщин во время беременности и после родов.