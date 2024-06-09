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Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Флорида» – фаворит, более сбалансированный состав, лучше вратарь. Бобровский может стать X-фактором и взять «Конн Смайт Трофи»

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1). «Счет 3:0, хотя у «Эдмонтона» было несколько выходов один на один.

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