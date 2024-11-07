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Минцифры: «Помощь науки для развития проектов с ИИ и IT-сервисов очень важна»

В Татарстане активно развиваются татароязычные интернет-проекты. Об этом в рамках ХII Международной конференции по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024 рассказал заместитель министра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

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