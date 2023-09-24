Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Хулио Иглесиасу исполнилось 80

Хулио Иглесиасу исполнилось 80

Исполнилось 80 лет одному из самых успешных певцов ХХ века Хулио Иглесиасу. Он сумел покорить сердца миллионов слушателей во всём мире, побывал со своими концертами во множестве стран, и везде его выступления проходили с неизменным аншлагом.

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