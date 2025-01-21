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Будет вкусно

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Так капусту вы еще не квасили!!! Три рецепта квашеной капусты

Так капусту вы еще не квасили!!! Три рецепта квашеной капусты

Капустный сезон продолжается и я хочу вам показать три способа квашения капусты. Обязательно приготовьте все три рецепта и выберите более понравившийся.

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Комментарии
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P
Patria
А чем удивить-то хотели?
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22 час.
valentina sergeeva
Так ведь сам себя не похвалишь - как оплёванный ходишь...
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21 час.

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