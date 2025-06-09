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Арбитры финала НБА не заметили блок через кольцо

Арбитры финала НБА не заметили блок через кольцо

Во втором матче финальной серии для «Тандер» все было легко: «Оклахома» набрала всего 4 очка в быстрых прорывах, но при этом уже в первой половине вела «+23» и на этот раз не позволила сопернику вернуться.

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